নাশকতার মামলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণের বিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন খোকন কারাগারে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর লালবাগ থানার নাশকতার মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মোশাররফ হোসেন খোকনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আইনজীবীর মাধ্যমে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন মোশাররফ। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মোশাররফ হোসেনের আইনজীবী মো. রফিকুল ইসলাম খান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

২০১৩ সালে লালবাগ থানা এলাকায় গাড়ি পোড়ানোর এক মামলায় ২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর এক রায়ে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম বিএনপি নেতা মোশারফকে সোয়া তিন বছরের কারাদণ্ড দেন। ওই মামলায় তিনি আপিল করার স্বার্থে জামিনের আবেদন করে আত্মসমর্পণ করেন।

মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিমের ‘সহযোগী’ সাংবাদিক আজহার ৪ দিনের রিমান্ডে

২০১৩ সালের নভেম্বরে নাশকতার অভিযোগে পুলিশ লালবাগ থানায় মামলাটি দায়ের করে। ২০১৫ সালের ৩১ সেপ্টেম্বর ৭৫ জনের নামে চার্জশিট দাখিল করেন লালবাগ থানা-পুলিশ। পরের বছর আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত।

২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর ঢাকার তৎকালীন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলামের আদালত ৫০ জন নেতাকর্মীকে পৃথক দুই ধারায় তিন বছর তিন মাসের কারাদণ্ড দেন।

মামলাটির বিচারকালে ২৩ জন সাক্ষীর মধ্যে সাত জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন আদালত।

