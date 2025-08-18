শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে এনে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে এক নারীকে তাঁর স্বামী কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার তরফপুর গ্রামের নামাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নারীর নাম রোজিনা বেগম (৩৫)। তিনি তরফপুর নামাপাড়ার আব্দুল লতিফের (৪৬) স্ত্রী ও একই গ্রামের মুচিরচালা এলাকার হাসমত আলীর মেয়ে। ঘটনার পর থেকে স্বামী লতিফ পলাতক রয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, লতিফ ও রোজিনা দম্পতির ঘরে নবম ও তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া দুই সন্তান রয়েছে। বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে বছরখানেক ধরে তাঁদের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। এক সপ্তাহ আগে ঝগড়া হলে রোজিনা বাবার বাড়ি চলে যান। গতকাল রোববার লতিফ শ্বশুরবাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বুঝিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন।
আজ সকালে ছেলেমেয়ে স্কুলে চলে গেলে দুপুরে রোজিনা ঘরে শুয়ে ছিলেন। তখন লতিফ কুড়াল দিয়ে গলায় কোপ দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে মির্জাপুর থানার পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, লতিফ পালিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।