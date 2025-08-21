হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গ্যাস-সংযোগবিচ্ছিন্ন করায় তিতাস কর্মকর্তার ওপর হামলা, মালপত্র লুটের অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে অবৈধ আবাসিক গ্যাস-সংযোগবিচ্ছিন্ন করাকে কেন্দ্র করে তিতাস গ্যাসের এক কর্মকর্তার ওপর হামলা ও সরকারি মালপত্র লুটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার ভুলতা ইউনিয়নের সোনাব এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তিতাস গ্যাস রূপসী কার্যালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী দ্বীন ইসলাম বাদী হয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

প্রকৌশলী দ্বীন ইসলাম জানান, নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে উপজেলার সোনাব এলাকার জঙ্গু মিয়ার ছেলে হাবিবুল্লাহর বাড়ির অবৈধ গ্যাস-সংযোগবিচ্ছিন্ন করা হয়। এ সময় হাবিবুল্লাহ, গোলাকান্দাইল নতুনবাজার এলাকার মৃত আব্দুল কাদির মিয়ার ছেলে রাসেলসহ ২০-২৫ জন অতর্কিতে তাঁর ওপর হামলা চালান। তাঁকে বাঁচাতে গেলে অভিযানের অন্য সদস্যদেরও বাধা দেন হামলাকারীরা।

এ সময় হামলাকারীরা দ্বীন ইসলামের আইডি কার্ড, ওয়েল্ডিং মেশিন, কেব্‌ল, লোহার পাইপ, রাইজারের মালপত্রসহ সরকারি কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে যায়। পরে জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করলে ভুলতা ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘থানায় এ ধরনের একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

