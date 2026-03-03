হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বিদেশে পাঠানোর নামে অর্থ আত্মসাৎ, জাল ভিসা চক্রের চার সদস্য ‎গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ভিসা প্রসেসিং প্রতিষ্ঠানের আড়ালে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় পাঠানোর কথা বলে দীর্ঘদিন ধরে অর্থ হাতিয়ে আসছিল এই চক্র। ছবি: র‍্যাব

বিভিন্ন দেশে পাঠানোর নামে অর্থ নিয়ে জাল ভিসা দেওয়ার অভিযোগে চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-৪। গতকাল সোমবার (৩ মার্চ) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানীর উত্তরার কাওলাবাজার ও যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় র‍্যাব-৪।

‎গ্রেপ্তাররা হলেন— মো. তারেকুল ইসলাম (৪৫), মো. মাইনুদ্দিন ভূইয়া (৪৮), মো. নেওয়াজ (৪৫) ও আবু হাসান (৪৮)। র‍্যাব জানায়, তাঁরা ‘টিভিআই ট্রাভেলস’ নামে একটি ভিসা প্রসেসিং প্রতিষ্ঠানের আড়ালে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় পাঠানোর কথা বলে দীর্ঘদিন ধরে অর্থ হাতিয়ে আসছিলেন।

র‍্যাব আরও জানায়, ভুক্তভোগী মো. শরীফ মোল্লা ও তাঁর স্বজনদের অস্ট্রেলিয়া পাঠানোর কথা বলে বিভিন্ন সময়ে মোট ৯৪ লাখ টাকা নেয় ওই চক্র। পরে তাঁদের ভিসা ও টিকিট দেওয়া হলেও অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনের মাধ্যমে সেগুলো জাল বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। টাকা ফেরত চাইলে ভুক্তভোগীদের ভয়ভীতি ও হুমকি দেওয়া হয়।

‎ঘটনার পর পল্লবী থানায় মামলা দায়ের হলে র‍্যাব-৪-এর অভিযানে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাতের কথা স্বীকার করেছে বলে জানায় র‍্যাব। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও রয়েছে।

‎‎গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

