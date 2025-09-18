হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নকল সাবান কারখানায় র‍্যাবের অভিযান, মালিককে ১৫ দিনের কারাদণ্ড

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 

নকল সাবান কারখানায় র‍্যাবের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জে নকল সাবান তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়েছে র‍্যাব-৪। এ সময় কারখানার মালিক মোনায়েম আহমেদকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী ইউনিয়নের রাথুরা এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, গ্রিন ফুড অ্যান্ড বেভারেজ নামের প্রতিষ্ঠানটি বসতবাড়ির ভেতরে টিন ঘেরা স্থানে গোপনে বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির (ডেটল, ডাবসহ) নাম ব্যবহার করে নকল সাবান উৎপাদন করছিল। অভিযানকালে বিপুল মোড়কজাত নকল সাবান ও কাঁচামাল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।

নকল সাবান কারখানায় র‍্যাবের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান জানান, এটি একটি নকল কারখানা। তারা বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির ব্র্যান্ড ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করছিল। কারখানার বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে বানিয়াজুরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস আর আনসারী বিল্টু বলেন, ‘এখানে কারখানা রয়েছে আমরা জানতাম না। তারা গোপনে নকল সাবান উৎপাদন করছিল।’

সম্পর্কিত

রাজধানীর দক্ষিণখানে বাসা থেকে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ব্যাংক কার্ড থেকে বিকাশে ৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া প্রতারক গ্রেপ্তার

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ গ্রেপ্তার ৭

রাজধানীর উত্তরখানে কিশোর গ্যাং লিডার ও দুই নারীসহ আটক ৫, দেশীয় অস্ত্র জব্দ

ভৈরবে জলাবদ্ধতায় অর্ধশতাধিক পরিবারের ভোগান্তি

পেটের ভেতর ইয়াবা নিয়ে কক্সবাজারে ওঠেন বিমানে, ঢাকায় এসে ধরা

ছাত্রলীগ নেতার পক্ষে আদালতে দাঁড়ালেন জামায়াতপন্থী আইনজীবী

কথিত সেই গোয়েন্দা এনায়েত করিম আরও দুই দিনের রিমান্ডে

জাকসুতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ ১৮ সেপ্টেম্বর

‘মামলাজট কমাতে সহায়তা করতে পারে গ্রাম আদালত’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা