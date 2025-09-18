মানিকগঞ্জে নকল সাবান তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়েছে র্যাব-৪। এ সময় কারখানার মালিক মোনায়েম আহমেদকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী ইউনিয়নের রাথুরা এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, গ্রিন ফুড অ্যান্ড বেভারেজ নামের প্রতিষ্ঠানটি বসতবাড়ির ভেতরে টিন ঘেরা স্থানে গোপনে বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির (ডেটল, ডাবসহ) নাম ব্যবহার করে নকল সাবান উৎপাদন করছিল। অভিযানকালে বিপুল মোড়কজাত নকল সাবান ও কাঁচামাল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।
অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান জানান, এটি একটি নকল কারখানা। তারা বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির ব্র্যান্ড ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করছিল। কারখানার বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে বানিয়াজুরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস আর আনসারী বিল্টু বলেন, ‘এখানে কারখানা রয়েছে আমরা জানতাম না। তারা গোপনে নকল সাবান উৎপাদন করছিল।’