ঢাকা কলেজ অর্থনীতি বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠিত

ঢাকা কলেজের অর্থনীতি বিভাগ—যে বিভাগ থেকে বেরিয়ে আসা একের পর এক প্রজন্ম দেশের নানা অঙ্গনে রেখেছে সাফল্যের স্বাক্ষর। সেই গৌরবময় ধারাবাহিকতাকে স্মরণীয় করে তুলতে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে গঠিত হলো ঢাকা কলেজ অর্থনীতি বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। গতকাল শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য অভিষেক অনুষ্ঠান, যেখানে বহু বছর পর একসঙ্গে জড়ো হন প্রথম ব্যাচ থেকে শুরু করে ২২তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা।
প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক পারভীন সুলতানা হায়দার। অনলাইনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন অধ্যক্ষ এ কে এম ইলিয়াস। এ ছাড়া বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক রাজিয়া মাহবুবা আক্তার, সাবেক বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মমতাজ বেগম, অধ্যাপক রোকসানা আলম কাদরী ও অধ্যাপক আঞ্জুমানআরা বেগম স্মৃতিচারণা ও শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন।
আলোচনায় বক্তারা জানান, ঢাকা কলেজ তাঁদের জীবনের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে, শিখিয়েছে স্বপ্ন দেখতে এবং দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে। স্মৃতির আবেগে ভেসে যান অনেকেই। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাজী মনিরুজ্জামান স্বাধীন, সহসভাপতি সাংবাদিক মোস্তফা মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান সবুজ ও কোষাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান আকন্দ কাইয়ুম এ সময় নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।
আলোচনা শেষে কেক কাটা ও লোগো উন্মোচনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে সংগঠনটি। এরপর শুরু হয় প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রাণবন্ত আড্ডা, গান আর হাসি-আনন্দ, যা মিলনায়তন ভরে তোলে এক আবেগঘন পরিবেশে।
আয়োজকদের প্রত্যাশা, এই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কেবল স্মৃতিচারণ ও মিলনমেলার পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং শিক্ষা, গবেষণা ও সমাজসেবায় আগামী দিনে একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।