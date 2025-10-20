হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মধ্যরাতে উত্তরায় উড়াল সড়কে যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর উত্তরার বিআরটির (বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট) উড়াল সড়ক থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩০ বছর, তবে পরিচয় জানা যায়নি।

গতকাল রোববার দিবাগত মধ্যরাতে ময়মনসিংহ-ঢাকা মহাসড়কের উত্তরার আবদুল্লাহপুর এলাকার উড়াল সড়ক থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

উত্তরায় ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্ট মির্জা নোমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সড়কে যানজট নিরসনে ডিউটির সময় এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখি। ওই যুবকের মাথায় রক্তাক্ত ও পায়ে ছিলে যাওয়ার দাগ রয়েছে। পরে উত্তরা পূর্ব থানা-পুলিশকে খবর দিলে তারা মরদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি (ওই যুবক) দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।’

উত্তরা পূর্ব থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

