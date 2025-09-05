মন্ত্রীপাড়া থেকে চাপ দিয়ে মাহিনকে সরানো হয়েছে: ভিপি প্রার্থী জামাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী জামালুদ্দীন মুহাম্মদ খালিদ অভিযোগ করে বলেছেন, ‘আমাদের প্যানেল ঘোষণা করার আগ থেকেই এটি ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের প্যানেলে যুক্ত হওয়ায় জিএস প্রার্থীকে চাপ সৃষ্টি ও তার দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী মাহিন সরকারকে মন্ত্রীপাড়ার চাপের মুখে প্যানেল থেকে সরতে হয়েছে। এমনকি তার বাড়িতে বিভিন্ন হুমকি ধামকিও দেওয়া হয়েছে।’
আজ শুক্রবার মধুর ক্যানটিনের সামনে সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের প্যানেলের নিজস্ব জায়গা থেকে কাজ করেছেন অনেক আগে থেকেই। কেউ কারোর উপর নির্ভরশীল নয়। প্যানেল করেছি যাতে ঐক্যবদ্ধ থেকে প্রচারণা ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি।
ভিপি পদপ্রার্থী জামালুদ্দীন মুহাম্মদ খালিদ বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, তিনি শেষ পর্যন্ত এই লড়াই চালিয়ে যাবেন। গতকাল মাহিন আমাকে ফোন দিয়ে বলেছেন, তার এলাকায় প্রতিনিয়ত হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় নেতাকর্মীরা কান্নাকাটি করছেন। ফলে তার পক্ষে এখানে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। আমি তাকে বলেছি—এখন বসে গেলে নিজের রাজনৈতিক জীবনে বা কোফিনের শেষ পেরেক ঠুকে দেবেন। এটিই তার সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়।’
অন্যান্য প্রার্থীদের বসে যাওয়ার জন্য হুমকি ও চাপ দিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে জামালুদ্দীন বলেন, ‘অনেক জায়গা থেকে হুমকি, চাপ, পার্সোনাল প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে বলা হচ্ছে ভিডিও বানিয়ে অনলাইনে ছেড়ে দিবে। আমাদের শক্তিশালী প্যানেল বলেই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কোনভাবেই আমরা মনোবল ভাঙছি না। শিডিউল অনুযায়ী কাজ বা প্রচারণা করছি। বঙ্গমাতা হলে প্রজেকশন মিটিং করছি আমরা।’
মাহিন জিএস প্রার্থী থেকে সরে যাওয়ার সময় জুলাই শক্তিকে সমর্থন দেওয়ার জন্য একজনকে সমর্থন দিয়েছেন—মাহিনের এমন বক্তব্য প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমন্বিত প্যানেলে ভিপি প্রার্থী জামালুদ্দীন মুহাম্মদ খালিদ বলেন, ‘জুলাই শক্তিকে সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলেছেন মাহিন সরকার। তাহলে আমরা কি জুলাই শুক্তি না? জুলাই শক্তির কথা উল্লেখ করে একটা ফ্রেমিং করা হচ্ছে যা জুলাই চেতনা বিক্রি করছেন তিনি। এসময় জুলাইকে কেন্দ্র করে সিমপ্যাথি ক্রিয়েট না করতে পারে সেজন্য শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকতে হবে।’
ভিপি পদপ্রার্থী জামালুদ্দীন মুহাম্মদ খালিদ বলেন, ‘যে দুর্বৃত্তের রাজনীতি করা হচ্ছে তা থেকে আমার প্রার্থীরা জয় হবে, ইনশাআল্লাহ। কেউ আমাদের প্যানেলকে ভাঙার জন্য অপচেষ্টা চালাচ্ছে, যা শিক্ষার্থীরা রুখে দিবে ভোট দিয়ে। এই যে ধাক্কা তা শক্তিশালীতে রুপান্তর করবো এবং বিজয়ী হয়ে আসব।’
ভিপি প্রার্থী জামালুদ্দীন খালিদ বলেন, ‘কোনো বড় ভাই বা দলীয় রাজনীতি আমরা করি না। কোনো ব্যাকআপ ছাড়ায় ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। ডাকসু সবচেয়ে বেশি লম্বা ধরে লড়াই করেছি। ছাত্র রাজনীতির নতুন ফ্রেম ও কাঠামো গড়ে তুলব। অন্য প্যানেলে কি পরিমাণ লোক আছে বা কি পরিমাণ খাওয়াচ্ছে-এসব না দেখেই প্রার্থীরা আমাদেরকে ভোট দিবে।’
এই প্যানেলের সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদপ্রার্থী ফাতেহা শারমিন এ্যানি বলেন, ‘কোনো একক ব্যক্তির কারণে এই জয়যাত্রা থেমে যাবে না। আমরা লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছি। আমরা লড়াই করে তৈরি হয়েছি। কোন বাই ব্রাদার আমাদের মনোনীত করে নাই। যারা বিভিন্ন প্রেসক্রিপশন, ভাই ব্রাদারের রাজনীতি করে তারা কিসের স্বতন্ত্র? দলীয় লেজুড়বৃত্তি রাজনীতির বাইরে একমাত্র আমরাই একনিষ্ঠ।’