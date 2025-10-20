হোম > সারা দেশ > ঢাকা

যাত্রাবাড়ীতে ১৫ কেজি গাঁজাসহ যুবক গ্রেপ্তার

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 

আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে যাত্রাবাড়ীর রহমান সুপার মার্কেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫ কেজি গাঁজাসহ মো. এরশাদ হোসেনকে (২৬) গ্রেপ্তার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় ১৫ কেজি গাঁজাসহ মো. এরশাদ হোসেন (২৬) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-১০। আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে যাত্রাবাড়ীর রহমান সুপার মার্কেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব জানায়, অভিযানে প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এরশাদ হোসেন পেশাদার মাদক কারবারি বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

র‍্যাব সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তার এরশাদ হোসেন দীর্ঘদিন ধরে দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে অবৈধভাবে গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আগেও একটি মামলা রয়েছে।

উদ্ধার করা মাদকসহ গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যাত্রাবাড়ী থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সম্পর্কিত

জুবায়েদ হত্যায় ‎সন্দেহভাজন ছেলেকে যে কারণে থানায় দেন মা, জানালেন স্বজনেরা

এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়িচাপায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

শাহজালাল বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে ফায়ার সার্ভিসের ৫ সদস্যের কমিটি

গাজীপুরে চলন্ত অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিকাণ্ড

অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মাসুদ ও লে. জেনারেল হাবিবুরের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্ত্রীসহ সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সুভাষ সিংহের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

কেরানীগঞ্জে বিএনপির ২ গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ৩

বিইউপি শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ: প্রধান আসামি সোহেল রোজারিও ৩ দিনের রিমান্ডে

জুবায়েদ হত্যার নেপথ্যে ‘প্রেমের সম্পর্ক’, সিসিটিভির ফুটেজ দেখে আটক ৩

কেরানীগঞ্জে যুবদলের তোরণ ভেঙে পড়ল চলন্ত বাসের সামনে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা