হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর বনশ্রীতে তেলের লরির চাপায় যুবকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর বনশ্রীতে তেলের লরির চাপায় ইমন আলী (২৬) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগষ্ট) বেলা পৌনে ২টার দিকে বনশ্রীর ফরাজি হাসপাতালের সামনের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে বেলা ৩টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ত্রিমোহনী থেকে বন্ধু মো. হাবিবুর রহমানের মোটরসাইকেলে করে তেজগাঁও যাচ্ছিলেন ইমন আলী। হাবিবুর রহমান জানান, বনশ্রীর ফরাজি হাসপাতালের সামনে এলে একটি রিকশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুজনেই পড়ে যান। এ সময় একটি তেলের লরি চাপা দিলে গুরুতর আহত হন ইমন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে ফরাজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। তবে চিকিৎসক পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাবিব আরও বলেন, ইমনের বাড়ি রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার খুদে বাউসিয়া গ্রামে। পরিবার নিয়ে ত্রিমোহনী এলাকায় থাকতেন। ইমন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ প্রকল্পের কাজ করতেন তিনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বনশ্রী থেকে ওই যুবককে স্বজন ও বন্ধুরা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

সম্পর্কিত

উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে লড়বে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’, পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা

ভাড়া নিয়ে সারা রাত ঘোরার পর প্রাইভেট কার ছিনতাইকালে স্বামী-স্ত্রীসহ নিহত ৩

বিশ্ব মশা দিবস উপলক্ষে ডিএনসিসির র‍্যালি-আলোচনা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মামলায় আপিল বিভাগের রায় ৪ সেপ্টেম্বর

ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে বাগছাস নেতার পদত্যাগ

ঢাকা কলেজের বাস ভাঙচুর, আবারও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, পুলিশের টিয়ার শেল-সাউন্ড গ্রেনেড

প্রতিবন্ধীসহ অর্ধশত লোকের জমানো টাকা আত্মসাতের অভিযোগ বিএনপির সাবেক নেতার বিরুদ্ধে

ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ ও সড়ক অবরোধ, আহত ২

জাকসু নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের

আশুলিয়ায় হত্যার পর ৬ লাশে আগুন: অভিযোগ গঠন করলেন ট্রাইব্যুনাল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা