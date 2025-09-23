এবার উদ্বেগ জানালেন বদরুনন্নেসার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা

ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
রাজধানীর সাত সরকারি কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এবার উদ্বেগ জানিয়েছেন বেগম বদরুন্নেসা সরকারি কলেজের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে বকশীবাজারে কলেজের সামনের রাস্তায় স্মারকলিপি প্রদান ও অবস্থান কর্মসূচিতে এ উদ্বেগ জানান তাঁরা।
অবস্থান কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা বলেন, সরকারি সাত কলেজ নিয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীদের উচ্চশিক্ষার পথ সংকোচন করা হবে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিও বন্ধ করার পাঁয়তারা চলছে, যা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না। তাঁদের অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ এই উদ্যোগের কোথাও উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের মতামত নেওয়া হয়নি। এ সময় শিক্ষার্থীরা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।
এর আগে, ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা গতকাল সোমবার সংবাদ সম্মেলনে একই উদ্বেগ জানান। তাঁরা বলেছেন, বিদ্যমান একাডেমিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন বা সংকোচন, যা উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে; এমন সিদ্ধান্ত তাঁরা মেনে নেবেন না।
এর আগে গত বুধবার ঢাকার এ সাত কলেজের কয়েক শ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সামনে মানববন্ধন করেন এবং ইউজিসি চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি দেন।
এদিকে প্রস্তাবিত কাঠামোয় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করতে দ্রুত অধ্যাদেশ জারির দাবিতে আন্দোলন করছেন বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের একাংশ।
গত আগস্টে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত কলেজকে চারটি স্কুলে ভাগ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ‘ইন্টার ডিসিপ্লিনারি’ ও ‘হাইব্রিড ধরনের’। সেখানে ৪০ শতাংশ ক্লাস অনলাইনে ও ৬০ শতাংশ ক্লাস অফলাইনে হবে ৷ তবে সব পরীক্ষা হবে সশরীরে।
ঢাকার সরকারি সাত কলেজ এক সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। এ কলেজগুলো হলো—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ।
২০১৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কলেজগুলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। পরে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত জানুয়ারিতে কলেজগুলোকে অধিভুক্তি থেকে সরানো হয় এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।