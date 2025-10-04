চাঁদা না পেয়ে মিরপুরে বাসে আগুন দেয় সন্ত্রাসীরা: সেনাবাহিনী

রাজধানীর মিরপুরের সেনপাড়া এলাকায় আলিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাতে রূপনগর ইস্টার্ন হাউজিং এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ শনিবার সেনাবাহিনীর পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন নেছার উদ্দিন ও তাঁর সহযোগী জাহিদুর রহমান দীপু।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শুক্রবার সকালে সেনপাড়ায় আল হেলাল হাসপাতালের সামনে আলিফ পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগিয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, স্থানীয় সন্ত্রাসী গ্রুপের নেতা ‘পিচ্চি পিন্টু’ ও তাঁর সহযোগী নেছার দীর্ঘদিন ধরে আলিফ পরিবহনের কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিলেন। চাঁদা না দেওয়ায় নেছারসহ তিন-চারজন সশস্ত্র সহযোগী বাসে গুলি ছুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ সময় চালক ও সহকারীকে মারধরও করা হয়।
সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নেছার ও দীপুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চক্রের প্রধান পিচ্চি পিন্টুকে গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান চলছে।
তদন্তে জানা যায়, পিচ্চি পিন্টুর নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি মোহাম্মদপুর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে মিরপুর এলাকায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। আধিপত্য বিস্তারের অংশ হিসেবেই এই নাশকতা ঘটানো হয়।
এ বিষয়ে কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, বাসে আগুন ও গুলি চালানোর ঘটনায় দুজনকে আসামি করে জ্বালাও-পোড়াও আইনে মামলা করেছে পরিবহন কর্তৃপক্ষ। সেনাবাহিনী তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে। আজ দুপুরের পর তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।