হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কেরানীগঞ্জে নিখোঁজের পরদিন অটোরিকশাচালকের লাশ পাওয়া গেল কাশবনে

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

অটোরিকশাচালক বাচ্চু মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কেরানীগঞ্জে সবুজছায়া আবাসিক প্রকল্প এলাকার কাশবন থেকে বাচ্চু মিয়া (৬০) নামের এক অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। বাচ্চু উপজেলার রোহিতপুর ইউনিয়নের মুগারচর গ্রামের বাসিন্দা। গত রাত থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

নিহতের মেয়ে পাখি জানান, গতকাল রাত ৮টার দিকে বাড়ি থেকে বের হন তাঁর বাবা। রাতে আর ফেরেননি। আজ বিকেল ৪টার দিকে স্থানীয়রা লাশ দেখতে পেয়ে তাঁদের খবর দিলে গিয়ে লাশ শনাক্ত করেন।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি মনিরুল হক ডাবলু জানান, মৃত ব্যক্তির হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় ছিল। মুখ রক্তাক্ত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ছিনতাইকারীরা অটোরিকশার ব্যাটারি নিয়ে তাঁকে মেরে ফেলে গেছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড হাসপাতালে) মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

যাত্রাবাড়ীতে দোকানের দেয়াল ভেঙে ১২৫ ভরি সোনা ও টাকা লুট

হল প্রাধ্যক্ষের বাসায় কাজ না করায় ৩ কর্মচারীর চাকরিচ্যুতের অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা নিহত

ঢাবি শিক্ষার্থী তালহাকে বাঁচাতে চায় পরিবার, প্রয়োজন ৪০ লাখ

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেপ্তার ১৪

আইন সংশোধনে তামাক কোম্পানির সঙ্গে বৈঠক বাতিলের দাবি বিএইচআরএফের

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ইমামদের প্রশিক্ষণ দেবে তুরস্কের দিয়ানাত ফাউন্ডেশন

আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল: সাবেক এমপি বুবলীসহ ১৭ নেতা-কর্মী রিমান্ডে

ধামরাইয়ের সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানসহ ৫ আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্ত্রী-সন্তানসহ সাবেক এমপি সামছুল আলমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা