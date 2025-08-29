রোববার জামিন হলে ভালো, না হলে দু-তিন দিন পর সিদ্ধান্ত নেব: কাদের সিদ্দিকী

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পক্ষের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। রোববার আদালতে জামিন হলে ভালো। না হলে দু-তিন দিন পর সিদ্ধান্ত নেব—এমন মন্তব্য করেছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম।
সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে আজ শুক্রবার টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার ছাতিহাটি গ্রামের নিজ বাড়িতে আগত লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। এর আগে তিনি সবার সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করেন।
আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম বলেন, ‘যারা সন্ত্রাস করেছে, তাদের ধরে নাই। আর যারা ওখানে (ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি) সংবিধানের কথা বলতে গেছে, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার কথা বলতে গেছে, পুলিশ এসে বক্তা এবং আয়োজকদের ধরে নিয়ে গেল।
‘তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। ওখানে তাঁরা কী সন্ত্রাসী করবে? রোববার আদালতে জামিন হইলো ভালো। না হলে দু-তিন দিন পর সিদ্ধান্ত নেব।’
তিনি বলেন, ‘তুমি যখন সরকার হবা তখন তোমার কাজ কী? তোমার পক্ষেরও লোক আছে, বিপক্ষেরও লোক আছে। তাদের জান-মাল সম্পদ তুমি দেইখা রাখবা। শেখ হাসিনা কখনো কাউকে মর্যাদা দেয় নাই। লতিফ ভাইকেও না। একজন আরেকজনের বাড়িতে আগুন দিবার আইচে, যে আগুন দিবার আইচে তারে ধরবা না। যার বাড়িতে আগুন দিচ্ছে তারে ধইরা নিয়ে যাবা, এটা কোনো কথা হলো?’