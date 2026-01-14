অবৈধ গ্যাস-সংযোগ কাটতে গিয়ে হামলার শিকার তিতাসের কর্মকর্তারা

রাজধানীর শনির আখড়া এলাকায় দলবল নিয়ে গ্যাসের একটি অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে মহল্লাবাসীর আগ্রাসী বাধার মুখে কাজ ফেলে ফিরে এসেছে তিতাসের একটি দল। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, র্যাবের উপস্থিতিতে অভিযানকারীরা হামলার মুখে পিছু হটেন।
গত সোমবার এ ঘটনার পর আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ বিস্ফোরণের আশঙ্কায় উচ্চচাপসম্পন্ন ওই অবৈধ পাইপ থেকে নতুন সংযোগ না নিতে মহল্লাবাসীকে সতর্ক করে।
তিতাসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা শহরের সিটি সেন্ট্রাল ডিআরএসগামী উচ্চচাপবিশিষ্ট (১৫০ পিএসআইজি) ১৬ ইঞ্চি মেইন লাইন থেকে পলাশপুর ৫ নম্বর সড়কের (শনির আখড়া) বাসিন্দারা অবৈধ গ্যাস-সংযোগ নিয়েছেন। গত সোমবার জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে র্যাব, পুলিশ ও তিতাস কর্মকর্তারা অভিযানে গেলে উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্মকর্তাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে, মোবাইল ভাঙচুর করে এবং মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। ফলে উচ্চচাপবিশিষ্ট মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বিতরণ লাইন থেকে অবৈধভাবে ব্যবহৃত লাইন উচ্ছেদ না করেই তাঁরা স্থান ত্যাগ করেন। জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ওই উচ্চচাপবিশিষ্ট অবৈধ লাইন থেকে গ্যাস না নিতে পলাশপুরবাসীকে অনুরোধ করা হলো।
তিতাসের একজন কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে আরও প্রস্তুতি নিয়ে সেখানে আবারও অভিযানে যাব। বাধা দেওয়ার ঘটনায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।’