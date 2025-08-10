হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গজারিয়ার ‘ইয়াবা বদি’ লিটন কসাই গ্রেপ্তার, ১৫ মামলায় আসামি

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার লিটন কসাই। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার শীর্ষ মাদক কারবারি লিটন কসাইকে (৪০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার (১০ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ভবেরচর ইউনিয়নের আনারপুরা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গজারিয়ার ‘ইয়াবা বদি’ নামে পরিচিত লিটনের নামে ১৫টি মামলা আছে।

লিটন ভবেরচর ইউনিয়নের আবদুল্লাহপুর গ্রামের ফিরোজ কসাইয়ের ছেলে। তিনি আগে গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামে বসবাস করতেন।

থানা সূত্রে জানা গেছে, কসাই পেশার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবার চালিয়ে আসছিল লিটন। মাদক কারবারের অর্থে তিনি তিনটি বাড়িসহ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। বেপরোয়া মাদক কারবারের কারণে তিনি গজারিয়ার ইয়াবা বদি নামে পরিচিত ছিলেন।

কয়েক মাস ধরে লিটনকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ অভিযান চালিয়ে আসছিল। সর্বশেষ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আনারপুরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, লিটন গজারিয়ার শীর্ষ মাদক কারবারি। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, মাদক, অস্ত্র, চাঁদাবাজি, মারামারি—এমন নানা অভিযোগে গজারিয়া থানাসহ বিভিন্ন থানায় মোট ১৫টি মামলা রয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

