রাজধানীর খিলক্ষেতে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মাছ ব্যবসায়ীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর খিলক্ষেত তিনশ ফিট রাস্তায় জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের মাইক্রোবাসের ধাক্কায় চন্দন দাস (৫০) নামে এক মাছ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার বেলা ১২টার দিকে মাইক্রোবাসটির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন চন্দন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর দেড়টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পরিচিত নজরুল ইসলাম জানান, চন্দন দাস থাকতেন খিলক্ষেত কুর্মিটোলা স্কুলের পেছনে। খিলক্ষেত রেলগেটে মাছ বিক্রি করতেন। তাঁর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার ভেরবনগর গ্রামে। বাবার নাম সুরেশ চন্দ দাস।

তিনি আরও জানান, চন্দনের সঙ্গে খিলক্ষেত কুড়াতলি এলাকায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁরা দুজন। সেখান থেকে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন। পথে তিনশ ফিট রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় বেপরোয়া গতির মাইক্রোবাসটি ধাক্কা দেয়। তিনি অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও গুরুতর আহত হন চন্দন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ওই মাইক্রোবাসে করেই তাঁকে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক চন্দনকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে আসা জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ভেরিফিকেশন অফিসার আফজালুর রহমান সায়েম বলেন, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৬-এ জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের দুটি প্যাভিলিয়ন আছে। প্রতিদিন মাইক্রোবাসে করে তাদের কর্যালয় থেকে স্টাফদের মেলায় পৌঁছে দিয়ে আসা এবং পরবর্তীতে নিয়ে আসা হয়। আজ সকালে স্টাফদের মেলায় পৌঁছে দিয়ে গাড়িটি কার্যালয়ে ফিরছিল। পথে এক্সপ্রেসওয়েতে ওই ব্যক্তি রাস্তা পার হওয়ার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পরে আমাদের গাড়িতে করেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

