সাইবার সুরক্ষার মামলায় গ্রেপ্তার বুয়েট ছাত্র শ্রীশান্ত কারাগারে

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সহপাঠীকে যৌন হয়রানি, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও সাইবার বুলিংয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত রায়কে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার (২২ অক্টোবর) ঢাকার মহানগর হাকিম মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। আদালতের চকবাজার থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এস আই আশরাফুল আলম এসব তথ্য জানিয়েছেন।
সামাজিক যোগাযোগের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম রেডিটে করা পোস্টের জের ধরে গতকাল মঙ্গলবার রাতে বুয়েটে বিক্ষোভ করে একদল শিক্ষার্থী। তাঁদের দাবির মুখে বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২১তম ব্যাচের ছাত্র শ্রীশান্তকে সাময়িক বহিষ্কার করে কর্তৃপক্ষ।
পরে তাঁর বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ২৫ ও ২৬ ধারায় রাজধানীর চকবাজার থানায় মামলা করেন বুয়েটের নিরাপত্তা কর্মকর্তা আফগান হোসেন। ওই মামলায় শ্রীশান্তকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ আদালতে হাজির করে পুলিশ।
শ্রীশান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি রেডিট ব্যবহার করে সহপাঠীকে যৌন হয়রানির হুমকি দিয়েছেন এবং নারীদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করতেন। পাশাপাশি মুসলিম নারীদের পোশাক হিজাব নিয়েও নানা প্ল্যাটফর্মে বাজে মন্তব্য করতেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ২৫ ও ২৬ ধারার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তোলা হয়েছে।
তদন্ত কর্মকর্তা বুয়েটের ওই ছাত্রকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। অন্যদিকে তাঁর পক্ষে জামিনের আবেদন করেন আইনজীবী। আদালত জামিনের আবেদন নিয়ে শুনানির জন্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করেন। শুনানির সময় তদন্ত কর্মকর্তাকে হাজির থাকার নির্দেশ দেন তিনি।
গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে বিক্ষোভে নামে বুয়েটের একদল শিক্ষার্থী। বিক্ষোভের মুখে রাতেই তাঁকে হেফাজতে নেয় চকবাজার থানা পুলিশ। চকবাজার থানায় আজ বুয়েটের মামলার পর তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা চকবাজার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাজাহান সিরাজ।
সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ২৫ (১) ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেইলিং বা যৌন হয়রানি বা রিভেঞ্জ পর্ন বা ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান (চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ম্যাটেরিয়াল) বা সেক্সটর্শন করবার অভিপ্রায়ে সৃষ্ট বা প্রাপ্ত বা সংরক্ষিত কোনো তথ্য, ভিডিও চিত্র, অডিও ভিজ্যুয়াল চিত্র, স্থির চিত্র, গ্রাফিকস বা অন্য কোনো উপায়ে ধারণকৃত, এডিটকৃত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নির্মিত অথবা এডিটকৃত ও প্রদর্শনযোগ্য এইরূপ কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন বা প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করার হুমকি প্রদান করেন; যা ক্ষতিকর বা ভীতি প্রদর্শক, তাহলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হবে একটি অপরাধ।
অন্যদিকে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ২৬ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে বা ছদ্ম পরিচয়ে নিজের বা অন্যের আইডিতে অবৈধ প্রবেশ করিয়া এমন কোনো কিছু সাইবার স্পেসে প্রকাশ বা প্রচার করেন বা করান, যাহা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণামূলক বা জাতিগত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য এবং যাহা সহিংসতা তৈরি বা উদ্বেগ সৃষ্টি করে বা বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা করে, তাহা হইলে অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।
এই দুই ধারায় সর্বোচ্চ ২ থেকে ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ লাখ থেকে ২০ লাখ টাকার অর্থদণ্ড হতে পারে।