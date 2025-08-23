হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর মহাখালী ফিলিং স্টেশনে আগুনে দগ্ধ নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

ফাইল ছবি

রাজধানীর মহাখালীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে আগুনের ঘটনায় দগ্ধ মীর হোসেন (৫৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে মারা গেছেন। তিনি ফিলিং স্টেশনের নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন।

আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মারা যান তিনি। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) সুলতান মাহমুদ সিকদার।

মহাখালী ফিলিং স্টেশনে আগুনের ঘটনায় নিরাপত্তাকর্মী দগ্ধ

সুলতান মাহমুদ সিকদার জানান, মীর হোসেনের শরীরের ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। আইসিইউতে ছিলেন। সেখানেই বিকেলে মারা যান তিনি।

এর আগে রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে থাকা তেলের ট্যাংকারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দগ্ধ অবস্থায় মীর হোসেনকে বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

ইউরেকা পেট্রলপাম্পের ক্যাশিয়ার শাদাকাত হোসেন জানান, মীর হোসেনের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায়। তিনি পাম্পটির নিরাপত্তাকর্মী। প্রায় ২০ বছর ধরে সেখানে কাজ করছিলেন।

মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে তেলের ট্যাংকে আগুন লেগেছিল
সম্পর্কিত

ডাকসু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হলে সব বলে দেব: উপাচার্য নিয়াজ আহমদ খান

নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর সুযোগ-সুবিধা সমান হওয়া উচিত: ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল

মহাখালীতে ওষুধের দোকানে চাঁদাবাজি, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

ছাত্র-জনতা হত্যা মামলায় জাবির সাবেক শিক্ষক গ্রেপ্তার

ইউএনওর বাসভবনে হামলার মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জে দগ্ধদের বেশির ভাগই আশঙ্কাজনক

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: এক মাস পর মারা গেল শিক্ষার্থী তাসনিয়া

গোপালগঞ্জে এবার ৬ আওয়ামী লীগ নেতার পদত্যাগ

নারায়ণগঞ্জে ফ্রিজে শর্টসার্কিট থেকে আগুন, শিশুসহ দগ্ধ ৯

৪৩ বছরে ক্র্যাব: শোভাযাত্রা, সভাসহ নানা আনুষ্ঠানিকতা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা