তাড়াইলে ৩০০ বস্তা টিএসপি সার জব্দ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

টমটমবোঝাই জব্দ করা সার। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে ৩০০ বস্তা টিএসপি সার জব্দ করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার রাউতি ইউনিয়নের পুরুড়া বাজারের দক্ষিণ পাশের তালজাঙ্গা রোডে টমটমবোঝাই এসব সার জব্দ করা হয়। এ সময় সার পরিবহনে ব্যবহৃত টমটমটিও জব্দ করে পুলিশ। তবে কাউকে আটক করা যায়নি।

পুলিশ জানায়, দুপুরে উপজেলার রাউতি ইউনিয়নের পুরুড়া বাজারের দক্ষিণ পাশের তালজাঙ্গা রোডে ৩০০ বস্তা টিএসপি সারের গাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনে খবর দেন। পরে উপপুলিশ পরিদর্শক লুৎফর রহমান ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপজেলা কৃষি উপসহকারীদের উপস্থিতিতে সারসহ টমটমটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যান। এ সময় চালককে পাওয়া যায়নি।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বিকাশ রায় বলেন, স্থানীয় লোকজন ফোন করে জানান, সারবোঝাই একটি টমটম গাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পুরুড়া বাজারে রয়েছে। ঘটনাস্থলে থানা-পুলিশ ও কৃষি উপসহকারীরা গিয়ে ৩০০ বস্তা টিএসপি সার জব্দ করে থানায় নিয়ে আসে।

তাড়াইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বির রহমান বলেন, এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হবে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা