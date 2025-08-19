হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতির মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কিরণ পরিতোষ চন্দ্র নামে এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে কারাগার থেকে অচেতন অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কারাগার সূত্র জানিয়েছে, কিরণ পরিতোষ চন্দ্রের (৫০) বাড়ি গাজীপুরের কাপাসিয়ায়। তাঁর বাবার নাম যোগেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর। শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইনে রাজধানীর ভাটারা থানায় করা মামলার আসামি ছিলেন তিনি।

চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে কারারক্ষীরা কিরণ পরিতোষ চন্দ্রকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

