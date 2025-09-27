হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কাজীপাড়ার আবাসিক এলাকা থেকে দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান সরানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার মিরপুরের পশ্চিম কাজীপাড়া এলাকার একটি আবাসিক এলাকা থেকে দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান অপসারণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দরা। একইসঙ্গে ওই এলাকার একটি সড়ক প্রশস্তের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

কাজীপাড়ার বাসিন্দা মতিউর রহমান বলেন, কাজীপাড়া এলাকার স্থানীয় লালচান জামে মসজিদ এলাকা থেকে লেকার ও দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান অপসারণ এবং এই রোড প্রশস্ত করার দাবি জানিয়ে শুক্রবার বিকালে এলকাবাসী মানববন্ধন করেছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এ বিষয়ে উদ্যোগ না নিলে কাজীপাড়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করবেন তারা।

স্থানীয় বাসিন্দা কবির হোসেন মিল্টন বলেন, এ ধরনের দোকান নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাই এগুলো সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত আমাদের দাবিগুলো বাস্তবায়ন করবে।

