বেগুনবাড়িতে পানির বোতল বিক্রি করছিলেন বৃদ্ধা, প্রাণ গেল মোটরসাইকেলের ধাক্কায়

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর বেগুনবাড়িতে পানির বোতল বিক্রির সময় দ্রুতগতিতে আসা মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বেলি বেগম (৬০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত চালক ফয়সাল (১৮) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন।

আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

রাকিবা বেগম নামের ওই বৃদ্ধার প্রতিবেশী জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বেগুনবাড়ি বস্তিতে থাকতেন। খাওয়ার পানির বোতল বিক্রি করা ছিল তাঁর জীবিকা। আজ সন্ধ্যার সময় বেগুনবাড়ি বউবাজারের রাস্তায় পানি বিক্রি করার সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মোটরসাইকেলের পেছনে তাঁর কাপড় আটকে যায়। তখন তিনি ছিটকে পড়েন এবং রাস্তার পাশের একটি খুঁটিতে ধাক্কা লাগে মোটরসাইকেলের। এতে আহতদের প্রথমে স্থানীয় এক হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই বৃদ্ধাকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তাঁর স্বামী নেই বলে জানান রাকিবা বেগম।

ফয়সালের বন্ধু সাইফুল ইসলাম ইয়াসিন জানান, আজ সন্ধ্যায় আড্ডার ফাঁকে এক বন্ধুর মোটরসাইকেল চালানোর জন্য তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেন ফয়সাল। এরপর ওই নারীর সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ফয়সালের বাঁ পা এবং ডান হাত ভেঙে গেছে। তাঁর অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মুমূর্ষু অবস্থায় ওই বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে এলে রাত সাড়ে ৮টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। আহত তরুণ জরুরি বিভাগে ভর্তি আছেন।

