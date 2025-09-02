হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত, রাতভর অভিযানে গ্রেপ্তার ১০২

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় আহত পুলিশ সদস্য। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর আদাবরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় এক পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে রাতভর অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন গ্যাংয়ের ১০২ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম জাকারিয়া আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গ্রেপ্তারকৃত সবাই স্থানীয় বিভিন্ন কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে সুনিবিড় হাউজিং এলাকার একটি গ্যারেজে অভিযান চালাতে যায় আদাবর থানা-পুলিশের একটি দল। এ সময় স্থানীয় কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হঠাৎ পুলিশের ওপর হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর আহত হন পুলিশ সদস্য আল-আমিন। পরে সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

পুলিশের দাবি, হামলার নেতৃত্বে ছিল—কিশোর গ্যাংয়ের মূল হোতা জনি ও রনি। তাদের সঙ্গে ছিল—নাজির, ওসমান, দাঁতভাঙা সুজন, কবজিকাটা হৃদয় ও মাদক ব্যবসায়ী রাজুসহ আরও কয়েকজন। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তারা পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে জখম করে।

ওসি এসএম জাকারিয়া বলেন, ‘পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।’

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের দাপট চলছে। পুলিশের ওপর এ হামলার পর সাধারণ মানুষের আতঙ্ক আরও বেড়েছে।

