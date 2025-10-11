টায়ার পুড়িয়ে ফার্নেস অয়েল তৈরি, সাভারে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান

ঢাকার সাভারে অভিযান চালিয়ে পরিবেশ দূষণকারী টায়ার পুড়িয়ে ফার্নেস অয়েল তৈরির অবৈধ চারটি কারখানাকে চার লাখ টাকা জরিমানাসহ কারখানা বন্ধের নির্দেশ জারি করেছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে সাভার উপজেলার ভাকুর্তা ইউনিয়নের হারুরিয়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোর কুমার দাস।
পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোর কুমার দাস জানান, অসাধু ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে চারটি কারখানায় অবৈধভাবে টায়ার পুড়িয়ে ফার্নেস অয়েল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে আসছিল। যার ফলে এলাকার জীববৈচিত্র্য চরম হুমকির মুখে পড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে আজ সেখানে অভিযান পরিচালনা করে চারটা কারখানার মালিককে নগদ চার লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
এ সময় কারখানা চারটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কারখানাগুলো বন্ধ করার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পাশাপাশি দ্রুত সময়ে মালামাল অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়।
এ সময় সাভারের পরিবেশ দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তরে নিয়মিত নজরদারি থাকার কথা জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।