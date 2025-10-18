শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুনের সূত্রপাত ও হতাহতের বিষয়ে যা জানা গেল

রাজধানী ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে (আমদানি করা পণ্যের মজুত স্থান) লাগা আগুন প্রায় পাঁচ ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৩৬টি ইউনিট।
আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা আড়াইটার দিকে বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটসংলগ্ন কার্গো ভিলেজ হাউসে আগুন লাগে।
কার্গো ভিলেজে কর্মরত এক কর্মচারী জানিয়েছেন, তাঁরা কাজ শেষে সেখান থেকে চলে যান। এর ১০ মিনিট পরই আগুন লাগে।
আমদানি কার্গো ভবনের ২ নম্বর কুরিয়া গেট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। বিমান বাংলাদেশের এক কর্মী হৃদয় বলেন, বেলা ২টা ১০ মিনিটের দিকে সবগুলো ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠে। এরপর সব স্টাফ দৌড়াদৌড়ি করে বের হয়ে যান।
এদিকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিমানবন্দরের চারপাশে উৎসুক জনতা ভিড় জমিয়েছেন। তাঁরা জানান, হঠাৎ কার্গো ভিলেজ থেকে ধোঁয়া বের হওয়া শুরু হয়। তারপর তা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।
আমদানি কার্গো ভবনটিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা বিভিন্ন পণ্য মজুত করা থাকে। এর মধ্যে গেট ‘এ’ বা ১ নম্বর হলো কমার্শিয়াল গেট নামে পরিচিত। এখানে কেমিক্যাল, কসমেটিক্স, ব্যাগেজ থাকে। গেট ‘বি’ গার্মেন্টস পণ্য এবং গেট ‘সি’তে ইলেকট্রনিক পণ্য, শিল্প মেশিন থাকে।
এসব পণ্য ২৪ ঘণ্টা থেকে সর্বোচ্চ ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে, এরপর এগুলো আমদানিকারকেরা ছাড়িয়ে নেন। শুক্র ও শনিবার বন্ধ থাকায় অনেক পণ্য জমেছিল, যা রোববার বিমানবন্দর থেকে আমদানিকারকেরা ছাড়িয়ে নিতেন।