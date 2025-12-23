চকবাজার থেকে নবজাতকের লাশ উদ্ধার

রাজধানীর চকবাজারের চাঁদনীঘাট এলাকায় রাস্তা থেকে এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বয়স আনুমানিক এক দিন।
আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ওই ছেলে নবজাতকের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
চকবাজার থানার উপপরিদর্শক মো. আশরাফুল আলম জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে চাঁদনীঘাটের কেবি চন্দ্র রোডের একটি সরু গলিতে নবজাতকের লাশ পাওয়া যায়। একটি কালো পলিথিনে মুড়িয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
মো. আশরাফুল আলম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কে বা কারা মৃত অবস্থায় নবজাতককে সেখানে ফেলে রেখে গেছে। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।