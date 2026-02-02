রাজধানীর মীরবাগে বিএনপি-সমর্থিত কোদাল মার্কার মিছিলে হামলা, আহত ৩

ঢাকা-১২ আসনে বিএনপি-সমর্থিত বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির কোদাল প্রতীকের প্রার্থী সাইফুল হকের নির্বাচনী মিছিলে অতর্কিত হামলা হয়েছে। আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে হাতিরঝিল থানার মীরবাগ এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় তিনজন আহত হয়েছেন।
আহতরা হলেন আহাদ হোসেন (২৭), আব্দুর রহমান সাকিন (২৫) ও মো. হোসেন (৩৬)। তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
হাতিরঝিল থানা বিএনপির সদস্য মো. ইমরান খান বলেন, ‘বিকেলে মধুবাগ মাঠ থেকে ১০০-১৫০ লোক সাইফুল হকের পক্ষে কোদাল মার্কা মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময় বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত সাইফুল ইসলাম নিরব গ্রুপের মাসুম মিয়া, শ্যামলী খান, বাপ্পী খান মামুন রনি মিছিলের ওপর হামলা করে। এতে আমাদের নেতা-কর্মীরা আহত হয়।’
আহতদের দেখতে হাসপাতালে আসেন প্রার্থী সাইফুল হক। তিনি বলেন, ‘আজকে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে কোদাল মার্কার নির্বাচনী প্রচারণা ছিল। মিছিলটি মীরবাগে এলে বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত বিদ্রোহী পার্টি ফুটবল মার্কার সাইফুল আলম নিরবের লোকজন মিছিলের ওপর হামলা করে। এতে তিনজন আহত হয়। তাদের তিনজনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।’
সাইফুল হক আরও বলেন, ‘যারা হামলা করেছে, তাদের অনতিবিলম্বে আইনের আওতায় শাস্তির দাবি করছি। নির্বাচন কমিশনকে বলব, তাঁকে তলব করে জবাবদিহির আওতায় আনা হোক। ১২ নম্বর ওয়ার্ড খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। প্রার্থী ও ভোটাররা ঝুঁকিতে থাকে। সব সময় হুমকি-ধমকি দিতে থাকে। সব সময় উসকানি দিতে থাকে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে।’