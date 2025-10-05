হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ওএমএস ডিলার নিয়োগে লটারিতে অনিয়মের অভিযোগে মানববন্ধন

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 

রাজধানীর জুরাইনে ওএমএস ডিলার নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ তুলে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর জুরাইনে খোলাবাজারে চাল বিক্রির (ওএমএস) ডিলার নিয়োগে ব্যাপক ‘অনিয়ম, দুর্নীতি ও লটারির নামে প্রহসন’ হয়েছে অভিযোগ করে এর প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়েছে। আজ রোববার (৫ অক্টোবর) সকালে জুরাইন আঞ্চলিক খাদ্যনিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে এসব কর্মসূচি পালন করা হয়।

‎সমাবেশে বক্তারা বলেন, ডিলার (পরিবেশক) নিয়োগে অনেকের সংযুক্ত কাগজপত্র গায়েব করে ঘাটতি দেখানো হয়েছে। ঘাটতি কাগজের বিষয়ে আবেদনকারীকে অবহিত করা হয়নি। বৈধ আবেদনকারীদের সবাইকে লটারির তারিখের বিষয়ে জানানো হয়নি। অবৈধ আবেদনগুলোর ব্যাপারে আবেদনকারীদের কোনো বক্তব্য নেওয়া হয়নি। একই নামে একাধিক টোকেন দিয়ে লটারি করা হয়েছে। অবৈধ আবেদনকারীদের যাতে কোনো জবাবদিহি না করতে হয়, সে জন্য একই দিনে বাতিল ও লটারি করা হয়েছে।

‎‎গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর রমনায় ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা রেশনিং কর্তৃক ওএমএস ডিলার নিয়োগ ২০২৫-এর উন্মুক্ত লটারি। প্রতিবাদকারীরা অভিযোগ করেন, ওই লটারিতে ব্যাপক অনিয়ম, পক্ষপাত ও সাজানো নাটকীয়তার ঘটনা ঘটেছে।

‎‎তাঁদের অভিযোগ, অনেক আবেদনকারী মোবাইল ফোনে বার্তা পাননি। আবার অনেকে তালিকাভুক্ত থাকলেও কোনো নোটিশ না পাওয়ায় উপস্থিত হতে পারেননি। এতে স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে।

‎ভুক্তভোগী আবেদনকারীরা বলেন, এই লটারিতে এমন অনেক নাম উঠেছে, যাঁরা কখনো আবেদনই করেননি। অন্যদিকে বহু যোগ্য ডিলার প্রার্থী বাদ পড়েছেন।

‎সমাবেশে বক্তব্য দেন ডিলার হিসেবে নিয়োগ না পাওয়া মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম, আলমগীর হোসেন, আব্দুল বাসেদ। সঞ্চালনা করেন মোহাম্মদ কাউসার। সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ শহীদুল হক। এতে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক ভুক্তভোগী ডিলার।

