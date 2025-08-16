রাজধানীর বনানীতে থ্রি সিক্সটি শিশা লাউঞ্জে ইন্টারনেট ব্যবসায়ীকে হত্যার পেছনে রয়েছে আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব। এ ঘটনায় দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
উত্তরার র্যাব-১ কার্যালয়ে আজ শনিবার বেলা ১১টায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান।
তিনি জানান, ইন্টারনেট ব্যবসায়ী রাহাত হোসেন রাব্বীর সঙ্গে মাকসুদুর রহমান হামজা (২৬) ও মো. মুন্নার (২৭) দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। তাঁরা থ্রি সিক্সটি সিসা লাউঞ্জে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরেই রাহাতকে তাঁরা ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেন।
এর আগে কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার গামরুয়া এলাকা থেকে গতকাল শুক্রবার মাকসুদুর রহমান ও মুন্নাকে যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করে র্যাব-১ ও র্যাব-১১।
মাকসুদুর রহমান কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার গাংটিয়ারা বিল্লাল মেম্বার বাড়ির আব্দুল আল মামুন মোল্লার ছেলে। মুন্না রাজধানীর মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকার আব্দুল ওহিদের ছেলে।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান বলেন, ‘ঘটনার দিন রাহাত হোসেন রাব্বী ও তাঁর বন্ধু নুরুল ইসলাম খোকন সিসা লাউঞ্জে যান। চতুর্থ তলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতীয় তলায় নামার সময় রাব্বীর পথরোধ করে দাঁড়ান মুন্না ও হামজা। রাহাত চিনতে পেরে বলেন, মুন্না তুই এই সময় এখানে কেন? এরপরই রাহাতের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান মুন্না ও হামজা। একপর্যায়ে মুন্না পাঞ্জাবির পকেট থেকে চাকু বের করে রাহাতকে উপর্যুপরি আঘাত করে পালিয়ে যান। আশপাশের লোকজন রাহাতকে গুরুতর অবস্থায় কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
র্যাবের এ কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘ঘটনার পর সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হয় এবং আসামিদের ওপর নজরদারি অব্যাহত রাখা হয়। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় মুন্না ও হামজাকে কুমিল্লা থেকে র্যাব-১১-এর সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মোহাম্মদপুরের রাজিয়া সুলতানা রোড এলাকা থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি সুইচ গিয়ার উদ্ধার করা হয়েছে।’
এই হত্যার পেছনের কারণে প্রসঙ্গে লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বলেন, ‘মুন্না এবং হামজাকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, রাহাতের সঙ্গে তাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ বনানী সিসা লাউঞ্জে আসা-যাওয়া করেন। আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। গত ১৪ আগস্ট দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে রাহাত মুন্নাকে সিসা লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। এ নিয়ে বাগ্বিতণ্ডায় সূত্রপাত। এরপর তাঁরা রাহাতকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেন।’
গ্রেপ্তারকৃতদের বনানী থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে র্যাব।
উল্লেখ্য, রাজধানীর বনানীর ১১ নং সড়কের ১০০ নম্বর বাসার থ্রি সিক্সটি সিসা লাউঞ্জে গত বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ইন্টারনেট ব্যবসায়ী রাহাতকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়। ঘটনায় পরের দিন তাঁর বাবা রবিউল আওয়াল বাদী হয়ে বনানী থানায় হত্যা মামলা করেন।