হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সাভারে ফিলিং স্টেশনে থেমে থাকা বাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

প্রতীকী ছবি

ঢাকার সাভারে থেমে থাকা একটি বাস আগুনে পুড়ে গেছে। আজ রোববার রাত ৭টার দিকে হেমায়েতপুরে কফিল ফিলিং স্টেশনে হানিফ পরিবহনের বাসে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস অগ্নিকাণ্ডের কারণ নিশ্চিত করতে পারেনি।

তবে সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান আলী বলেছেন, বাসটি নতুন। এখনো যাত্রী পরিবহন শুরু করেনি। ওয়ারিংয়ের কাজ চলছিল। ওয়ারিং থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

সাভার ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, কফিল ফিলিং স্টেশনের ভেতরে বাসটি থেমে ছিল। আজ সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাসটিতে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে সাভার ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু ততক্ষণে বাসটি পুড়ে যায় ।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, আগুন লাগার পর বাসটি হঠাৎ মহাসড়কের দিকে চলে আসে। এ সময় ফিলিং স্টেশনের কর্মচারীরা চাকার নিচে ইট দিয়ে বাসটি থামিয়ে দেন। কিন্তু বাসে আগুন জ্বলতে থাকে। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান আলী বলেন, ‘হঠাৎ বাসে আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রথমে বিব্রত হয়েছিলাম। পরে খবর নিয়ে জানতে পারি, বাসটিতে ওয়ারিংয়ের কাজ করার সময় আগুন ধরে যায়। তবে আগুনে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।’

সম্পর্কিত

নিজের ব্যানার-ফেস্টুন সরাচ্ছেন নবনির্বাচিত এমপি জাহাঙ্গীর

৩২ নম্বর থেকে আটক ঢাবি শিক্ষককে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন পিছিয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি

রামপুরা হত্যাকাণ্ডের রায় ৪ মার্চ

ফাগুনে রঙিন সকাল

নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ মিছিল

আসন্ন সরকারের কাছে উদীচী-ছায়ানট-গণমাধ্যমে হামলার দ্রুত বিচার দাবি

ভোটের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরছে মানুষ

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজদের আজ থেকেই প্রতিহত করুন: আল আমিন

ঢাকা বিভাগের ৭০টি আসনের ৫৯টিই বিএনপির দখলে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা