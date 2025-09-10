রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নবীনগর হাউজিং ও গ্রিন সিটি হাউজিং এলাকায় পৃথক দুই ঘটনায় গণপিটুনিতে দুই তরুণ নিহত হয়েছেন। তাঁরা ‘ছিনতাইকারী’ ছিলেন বলে দাবি পুলিশের।
আজ বুধবার ভোরের দিকে ঘটনা দুটি ঘটে বলে নিশ্চিত করেছেন মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিক আহমেদ।
নিহতরা হলেন ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার চরটিট্রা গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম ও শাহানাজ বেগমের ছেলে সুজন (১৯) এবং লালমোহন উপজেলার শিবপুর গ্রামের মৃত জাহাঙ্গীর ও রানু বিবির ছেলে শরীফ (২০)। তাঁরা মোহাম্মদপুর থানার বছিলা ৩ নম্বর রোড এলাকায় থাকতেন।
ঘটনা সম্পর্কে ওসি রফিক আহমেদ জানান, নবীনগর হাউজিংয়ের ১৬ নম্বর হাক্কারপাড় এলাকায় ছিনতাইয়ের সময় জনতা সুজনকে ধরে ফেলে এবং পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য পঙ্গু হাসপাতালে (জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র) পাঠান। পরে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
অন্যদিকে গ্রিন সিটি হাউজিংয়ের ৩ নম্বর রোডে ছিনতাই করতে গিয়ে জনতার হাতে মারধরের শিকার হন শরীফ। তাঁকেও উদ্ধার করে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত দুজনের বিরুদ্ধে ছিনতাই ও ডাকাতির চারটি করে মামলা রয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়।
এর আগে গত ৮ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা মডেল টাউন এলাকায় ছিনতাইকারী সন্দেহে দুই যুবককে গণপিটুনি দেয় জনতা। এ সময় গুরুতর আহত একজনের মৃত্যু হয়।