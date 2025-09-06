বিষাক্ত মদপানে মুন্সিগঞ্জে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে বিষাক্ত মদপানে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচ। সর্বশেষ মৃত ব্যক্তির নাম আলামিন (৪০)। তিনি উপজেলার কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ইউনিয়নের কাঠাদিয়া গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে কয়েকজন একসঙ্গে মদ পান করলে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে চারজন ইতিমধ্যে মারা গেছেন। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আলামিনেরও মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে জানতে টঙ্গিবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিদুল ইসলামের অফিশিয়াল নম্বরে কল করলে উপপরিদর্শক রবিউল ইসলাম জানান, মদপানে মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে। কোথা থেকে এই বিষাক্ত মদ সরবরাহ করা হয়েছে, তা খুঁজে বের করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছে।