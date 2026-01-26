হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে উত্তরণের ভিত গড়তে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ: টিআইবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস ২০২৬ উপলক্ষে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে আয়োজিত এক মানববন্ধন করে টিআইবি। ছবি: সংগৃহীত

দেশের জ্বালানিব্যবস্থাকে নবায়নযোগ্য বা পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি গড়তে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে অগ্রাধিকার দিয়ে খসড়া ‘এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টর মাস্টারপ্ল্যান (ইপিএসএমপি) ২০২৫’ নতুন করে ঢেলে সাজানোর জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস ২০২৬ উপলক্ষে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে আয়োজিত এক মানববন্ধন থেকে এই আহ্বান জানানো হয়।

মানববন্ধনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব ও জ্বালানি খাতে সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে টিআইবির ধারণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। ধারণাপত্র পাঠ করেন সংস্থাটির এনার্জি গভর্নেন্স বিভাগের সহসমন্বয়ক আশনা ইসলাম। মানববন্ধনটি সঞ্চালনা করেন এনার্জি গভর্নেন্স বিভাগের সমন্বয়ক নেওয়াজুল মওলা।

মানববন্ধনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার এমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি, যার ভিত্তিতে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার দেশের জ্বালানিব্যবস্থাকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে রূপান্তরের পথে এগিয়ে নিতে পারত।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, সরকারের বৈশ্বিকভাবে আলোচিত ‘থ্রি জিরো’—শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য কার্বন নিঃসরণ উদ্যোগ বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে কী করা হয়েছে, সে বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত।

ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, খসড়া জ্বালানি মাস্টারপ্ল্যান এখনো জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর এবং এতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে উত্তরণের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। অংশীজনদের সম্পৃক্ত না করে প্রণীত এই পরিকল্পনায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির ঝুঁকি আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে পারে।

টিআইবির পক্ষ থেকে নির্বাচিত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, পরিচ্ছন্ন জ্বালানিকে প্রাধান্য দিয়ে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় জ্বালানি মাস্টারপ্ল্যান পুনর্গঠন এবং শূন্য নিঃসরণ লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

সংস্থাটির সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে নবায়নযোগ্য জ্বালানিনীতি ২০২৫-সহ বিদ্যমান নীতিমালায় অভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাস্তবসম্মত রোডম্যাপ প্রণয়ন, বিনিয়োগবান্ধব কাঠামো গড়ে তোলা, জ্বালানি খাতের সব চুক্তি প্রকাশ, পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত এবং নেট মিটারিং ও ফিড-ইন ট্যারিফ কার্যকর করা।

কর্মসূচিতে ওয়াটার কিপার্স বাংলাদেশ, অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ, কোস্টাল লাইভলিহুড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকশন (ক্লিন), সিপিডি, ক্যাব, বাপা, বিএসআরইএ, বিজিইএফ, এমআরডিআইসহ বিভিন্ন নাগরিক ও পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

