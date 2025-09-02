হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে স্বামীর ছুরিকাঘাতে নারীর মৃত্যুর অভিযোগ

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর দক্ষিণখানে স্বামীর ছুরিকাঘাতে আকলিমা আক্তার (৩৩) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। স্বামী মাসুদ আলমকে (৪০) আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে দক্ষিণখানের দেওয়ানবাড়ি মিজানের গ্যারেজ সংলগ্ন একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আকলিমা নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার মো. রফিকুল্লার মেয়ে। দক্ষিণখানের ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তিনি।

আটক মাসুদ আলম একই উপজেলার কেরামত আলীর ছেলে। সে গত কয়েক বছর প্রবাসে ছিলেন।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিএমপির দক্ষিণখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘দক্ষিণখানে একটি ভাড়া বাড়িতে স্বামীর হাতে এক নারী খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় স্বামীকে জনগণের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

এসআই জানান, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আটক মাসুদকে আহতাবস্থায় পুলিশ প্রহরায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

এসআই আনোয়ার আরও বলেন, ‘এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সেই সঙ্গে নিহতের মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট করা হয়েছে। তাঁর শরীরের একাধিক ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে।’

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা