গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর মহানগরীর ভোগড়া বাইপাস এলাকায় দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। এ সময় দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাওয়া ফ্যাশনের শ্রমিকেরা প্রায় আধা ঘণ্টা বিক্ষোভ করেন।
পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভোগড়া এলাকায় অবস্থিত রাওয়া ফ্যাশনের শ্রমিকদের দুই মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। ১২ আগস্টে বেকেয়া বেতন পরিশোধের কথা ছিল। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ না করায় শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এরই জের ধরে শ্রমিকেরা আজ মহানগরীর বাসন থানাধীন ভোগড়া এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন।
এ সময় পাশের ইউরো জিনস নামের অন্য একটি পোশাক কারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে অংশ নিতে বলেন। কিন্তু কারখানাটির শ্রমিকেরা বিক্ষোভে অংশ নিতে রাজি না হলে দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। প্রায় আধা ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখা হয়। এতে যানজটের সৃষ্টি হলে যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আল মামুন সিকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভোগড়া এলাকার রাওয়া ফ্যাশনের শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়কে আধা ঘণ্টা বিক্ষোভ করেন। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কারখানার আশপাশে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।’