হোম > সারা দেশ > ঢাকা

‘গোপালগঞ্জ নামে হয়তো বাংলাদেশে কোনো জেলা থাকবে না’

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে বক্তব্য দেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির শিশুবিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জাতীয় নির্বাহী কমিটির শিশুবিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী বলেছেন, ‘গোপালগঞ্জ নামে হয়তো বাংলাদেশে কোনো জেলাই থাকবে না। এই গোপালগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের মানুষের জন্য অভিশাপ। আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়া বগুড়া নিয়ে বড়াই করেন নাই। তারেক রহমান বগুড়া, নোয়াখালী, ফেনী নিয়ে বড়াই করেন নাই।’ শুক্রবার সকালে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আজাদ সিদ্দিকী বলেন, ‘আজকের দিন আমাদের আনন্দের দিন, গর্বের দিন, সৌভাগ্যের দিন, মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সহধর্মিণী দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার জন্মদিন। এই দিনটিকে নিয়ে আমরা অনেক গর্ব করি। কিন্তু একসময় এই দিনটি এলে আমরা উৎসব করতে পারতাম না। আওয়ামী লীগ সরকারে থাকাকালীন ১৫ আগস্ট এলে সরকার আমাদের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে রাখত। যাতে আমরা ঘর থেকে বের হতে না পারি। দলীয় কোনো কর্মকাণ্ড পালন না করতে পারি। অথচ আজ তারাই নেই। দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।’

মির্জাপুর বাইপাসসংলগ্ন এলাকায় বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আলী এজাজ খান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার সালাউদ্দিন আরিফ প্রমুখ বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এস এম মহসিন। অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ মো. আরিফ।

সম্পর্কিত

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে কঠোর নিরাপত্তা

পদ্মায় তীব্র স্রোতে ফেরি চলাচল ব্যাহত, পাটুরিয়া ঘাটে বাস-ট্রাকের দীর্ঘ সারি

মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় মিলল নগদ কোটি টাকা

কাশিমপুর কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন শমী কায়সার

ধানমন্ডি ৩২-এ ফুল দিতে যাওয়া নারীকে ধাওয়া

চিকিৎসাসামগ্রী রেজিস্ট্রেশনের স্বতন্ত্র নীতিমালার দাবি রি-এজেন্ট ব্যবসায়ী সমিতির

সিন্ডিকেটের বাধার মুখে ছাড়তে পারেনি অ্যাম্বুলেন্স, নবজাতকের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির ১৩ দিনে আট বহিষ্কার, তবুও লাগাম নেই

বিচার বিভাগকে বিতর্কিত করার ষড়যন্ত্র করছে আ. লীগ

অনলাইনে অনুমোদনহীন ব্যথানাশকের রমরমা ব্যবসা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা