টেকনিক্যাল মোড়ে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, ১ ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক

স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা রাজধানীর টেকনিক্যাল মোড়ে সড়ক অবরোধ করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার পর থেকে প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় তাঁরা সড়কে অবস্থান করেন। এ কারণে আশপাশের সড়কগুলো যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে দারুসসালাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল হোসেন বলেন, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত টেকনিক্যাল মোড়ে সড়ক অবরোধ করে রাখেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা। স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে তাঁরা সড়ক অবরোধ করেন।
রকিবুল আরও জানান, শিক্ষার্থীরা সাড়ে ১১টার পর সড়ক ছেড়ে দেন। এখন গাবতলী-টেকনিক্যাল মোড়ে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।