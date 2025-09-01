হোম > সারা দেশ > ঢাকা

আদাবরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য আহত, টহল গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

হামলায় আহত পুলিশ সদস্যদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর আদাবর এলাকায় পুলিশের ওপর দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে একটি কিশোর গ্যাং গ্রুপ। এ ঘটনায় আল-আমিন নামে এক পুলিশ কনস্টেবল গুরুতর আহত হয়েছেন।

এছাড়া আরও দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। হামলাকারীরা পুলিশের একটি টহল গাড়িও ভাঙচুর করে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় পুলিশের একটি অভিযানের সময় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয়রা জানান, সোমবার রাতে আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকার একটি গ্যারেজে অভিযান চালাতে যায় পুলিশ। এ সময় কিশোর গ্যাংয়ের বেশ কয়েকজন সদস্য ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। হামলায় এক পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে তারা।

এ বিষয়ে তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান বলেন, “সোমবার রাতে ৯৯৯-এ দুই পক্ষের সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কনস্টেবল আল-আমিন গাড়ির পাশে অবস্থান করছিলেন। এ সময় একটি পক্ষ এসে তার ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। তার হাতে গুরুতর কোপ লেগেছে। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।”

পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীদের শনাক্ত করে আটকের চেষ্টা চলছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র, রাতেই অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।

