হোম > সারা দেশ > ঢাকা

এনসিপির কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর বাংলামোটর এলাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশের রমনা বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

এর আগে রাজধানীর আরও কয়েকটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে রাতে সেন্ট্রাল রোডে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাসার সামনে রাত নয়টার দিকে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম মাহফুজুল হক বলেন, রাত ৯টার দিকে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের খবর পাওয়ামাত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা শনাক্তে আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের কাজ চলছে।

এর আগে ও পরে রাজধানীর আরও কয়েকটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কারওয়ান বাজার মেট্রো স্টেশনের নিচে একটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। বিস্ফোরণের পরপরই দুর্বৃত্তদের পালিয়ে যেতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রাত ৯টা ২০ মিনিটে মিরপুর-১২ নম্বর মেট্রো স্টেশনের নিচে ১৭৭ নম্বর পিলারের সামনে আরও একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আকস্মিক বিস্ফোরণের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনকে দ্রুত পালাতে দেখা যায়।

