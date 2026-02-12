হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা, পুকুরে নামিয়ে শাস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে এক ব্যক্তিতে পুকুরে নামিয়ে শাস্তি দেয় সেনাসদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া উপজেলা) আসনের একটি ভোটকেন্দ্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দিয়েছেন দায়িত্বরত সেনাসদস্যরা। তবে তাঁর নাম জানাতে পারেনি পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে পটিয়া পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভোটগ্রহণ শুরুর পরপরই কেন্দ্রের ভেতরে ও আশপাশে এক ব্যক্তি ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। বিষয়টি সেনাবাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত টহল দলের নজরে এলে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে আটক করে। পরে কেন্দ্র এলাকায় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও ভোটারদের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার দায়ে তাঁকে কেন্দ্রসংলগ্ন একটি পুকুরে নামিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়।

এ সময় সেনাসদস্যরা কেন্দ্র এলাকায় উপস্থিত ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান এবং কেউ যেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা না করে সে বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি দেন। ঘটনার পর কেন্দ্রের পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে এবং শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপর উপস্থিতিতে ভোটারদের মধ্যেও স্বস্তি ফিরে আসে।

এই বিষয়ে পটিয়া সেনা ক্যাম্পের পৌরসভা এলাকার দায়িত্বে থাকা ক্যাপ্টেন সাকিব জাকি চৌধুরী বলেন, ‘অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। ভোটে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কোনো ছাড় নয়।’

