টঙ্গীতে দগ্ধদের মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের দুজনের শরীর পুড়েছে শতভাগ

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি রাসায়নিক পদার্থের গুদামে অগ্নিকাণ্ডে চার ফায়ার সার্ভিস সদস্য ও এক দোকান কর্মচারী দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট এবং ঢাকা মেডিকেল বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
আজ সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে গাজীপুরের টঙ্গীর সাহারা মার্কেট এলাকায় ওই রাসায়নিক পদার্থের গুদামে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি, উত্তরা ফায়ার সার্ভিসের দুটি, কুর্মিটোলা ফায়ার সার্ভিসের আরও দুটিসহ মোট সাতটি ইউনিটের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন নেভানোর কাজ করতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনজন কর্মী, একজন কর্মকর্তাসহ পাঁচজন আহত হন।
চিকিৎসাধীন দগ্ধরা হলেন শামীম আহমেদ (৪২), জয় হাসান (২৮), নুরুল হুদা (৪০), কর্মকর্তা খন্দকার জান্নাতুল নাইম (৩৮) ও হার্ডওয়্যার দোকান কর্মচারী আল আমিন হোসেন (২৮)।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান জানান, চার ফায়ার সদস্যকে বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক।
এ ছাড়া আল আমিন হোসেন নামের একজনকে ঢাকা মেডিকেল বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানান সেখানকার চিকিৎসকেরা।
এদিকে আজ রাত পৌনে ৮টার দিকে দগ্ধ ফায়ার সার্ভিস সদস্যদের দেখতে বার্ন ইনস্টিটিউটে যান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল।
মহাপরিচালক সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমাদের ফায়ার সার্ভিসের চারজন সদস্য দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের শতভাগ পুড়ে গেছে। একজনের ৪২ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। অপর একজনের ৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া এক দোকান কর্মচারীর ৯৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। হাসপাতালের পরিচালকের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে। দগ্ধদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি, আমাদের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা থাকবে।’
মহাপরিচালক আরও বলেন, ‘ফায়ার সার্ভিস জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে। আজও এমন ঘটনা ঘটেছে। আমরা চাই, যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁরা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন।’
মহাপরিচালক আরও বলেন, একটা ঘটনার যখন কাজ শুরু হয়, তখন পর্যবেক্ষণ করা হয়। তাঁরা বেশ কয়েকবার পর্যবেক্ষণ করেছেন। যখন দেখেছেন, বিষয়টি ছোট পর্যায়ে আছে, তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগুন নেভানোর কাজ শুরু করবেন। ভেতরে ঢুকে কাজ শুরু করার মুহূর্তেই ছোট একটা বিস্ফোরণ ঘটে। সেটা দেখে পেছনে ফেরত না এসে আবার কাজ করেন, তখনই বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে। তখন তাঁরা পিপিই পরা অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু আগুনের তাপমাত্রাটা বেশি ছিল। যে কারণে পিপিইসহ পুড়ে গেছে।
মহাপরিচালক বলেন, ‘টঙ্গীর সাহারা মার্কেটে আমাদের আরেকটি দল আছে। মাঠপর্যায়ে তারা তদন্ত করে দেখছে, আসলে ঘটনাটি কী হয়েছিল, কেন ঘটনাটা ঘটল? কী কী কেমিক্যাল সেখানে মজুত ছিল। ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে তাদের সব ধরনের সহায়তা করা হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তাদের দেখতে আসবেন।’