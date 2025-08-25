হোম > সারা দেশ > ঢাকা

আমি পলিটিক্যালি এটার জবাব দেব: বিতর্কিত মন্তব্য প্রসঙ্গে ফজলুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

এলআরএফ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে দল থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পেয়েছেন ফজলুর রহমান। তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবিতে গতকাল রোববার দিবাগত মধ্যরাত থেকে তাঁর সেগুনবাগিচার বাসার সামনে বিক্ষোভ চলছে। সেখানে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন।

আজ সোমবার দুপুরে সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির এনেক্স ভবনে ল’ রিপোর্টার্স ফোরামের (এলআরএফ) কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমান।

তিনি বলেন, ‘আমি যে কথা বলছি, ছেলেরা যদি মনে করে বা ছাত্ররা যদি মনে করে, এরা যদি মনে করে, অন্য দলের লোকেরা..., আমি জামায়াত-শিবির, মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী লোকজনের বিরুদ্ধে আমি কথা বলছি, আমি বলব। এতে যদি কোনো ধরনের, আমার কথার মধ্যে যদি, কারও অসম্মান করে থাকি, আঘাত করে থাকি, তারা মনে করে, তাহলে তারা এটার পলিটিক্যালি এটার জবাব দেবে, আমি তাদের জবাব দিব। এটার জন্য পরস্পরকে হত্যা করার কোনো ব্যাপার না, আমার বাসার সামনে মব করার তো কোনো ব্যাপার না।’

বাসার সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অবস্থান প্রসঙ্গে ফজলুর রহমান বলেন, ‘তারা তাদের দায়িত্ব এখন পর্যন্ত পালন করতেছে বলে আমি মনে করি।’ এখন বিক্ষোভকারীদের অবস্থান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি জানি তারা এখনো সেখানে আছে। আমার বাসা থেকে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আসছে। এটা আমি অস্বীকার করব না। এক্কেরে ১০ মিনিটের মধ্যে পুলিশ আসছে। আমি তাদেরকে কোনো দোষ দিচ্ছি না।’

বাসায় যেতে নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছেন বলেও জানান বিএনপির এ নেতা।

ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মধ্যরাত থেকে বাসার সামনে অবস্থান
সম্পর্কিত

টঙ্গীতে বেইলি ব্রিজের দাবিতে বিক্ষোভ, মহাসড়ক অবরোধ

ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মধ্যরাত থেকে বাসার সামনে অবস্থান

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

আবু জাফর শামসুদ্দীনের ৩৭তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ

গোপালগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় যুবক নিহত, আহত ২

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাকুল্যা বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীছাউনি ও টয়লেট বেহাল

আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ প্রার্থীদের

নিরাপত্তায় থাকবে সেনাবাহিনী-বিজিবি

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

উত্তরায় বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের বক্তব্যের প্রতিবাদে মশাল মিছিল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা