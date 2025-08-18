হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাবিতে নানা আয়োজনে নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনকে স্মরণ

জাবি প্রতিনিধি

নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শোভাযাত্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের ৭৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ।

আজ সোমবার সকাল ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো কলা ভবন প্রাঙ্গণে ‘ছবির ফ্রেমে অমর জীবননাট্য’ আলোকচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই আয়োজন শুরু হয়। এর উদ্বোধন করেন কলা ও মানবিক অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. মোজাম্মেল হক।

এরপর সাড়ে ৯টার দিকে বিভাগের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় ‘নাটকের গান’। পরে ১০টার দিকে সেলিমের সমাধি অভিমুখে স্মরণ শোভাযাত্রা করে সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পুরোনো কলা ভবনের সেট ল্যাবে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সুদীপ চক্রবর্তী। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনুবাদক, লেখক ও গবেষক অধ্যাপক আব্দুস সেলিম এবং নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক লুৎফর রহমান। সভাপতিত্ব করেন বিভাগের অধ্যাপক হারুন অর রশীদ খান।

সার্বিক বিষয়ে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ফাহমিদা আক্তার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের হাত ধরে। বিভাগের যে লেখাপড়ার বিষয়, সেখানে আমরা সেলিম আল দীনের বিভিন্ন কাজ নিয়ে পড়াই। আমরা তাঁর জন্মবার্ষিকী এবং প্রয়াণ দিবসে আলাদাভাবে তাঁকে স্মরণ করার চেষ্টা করি। মূলত তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষেই আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজন।’

