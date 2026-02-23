পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চলাকালে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশের লাঠিপেটায় অন্তত তিন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। আহত সাংবাদিকেরা হলেন তোফায়েল (বাংলা নিউজ), আকাশ (এনপিবি নিউজ) ও কাওসার আহমেদ রিপন (আজকের পত্রিকা)। তাঁদের শরীরে বিভিন্ন জায়গায় গুরুতর জখম হয়েছে বলে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অভিযানের সময় কয়েকজন সাংবাদিক ঘটনাস্থল থেকে লাইভ সম্প্রচার করছিলেন। এ সময় তাঁরা পুলিশের লাঠিপেটার শিকার হন।
আজকের পত্রিকার মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার কাওসার আহমেদ রিপন বলেন, অভিযান শুরুর আগে এসআই আলামিন কনস্টেবলদের উদ্দেশে বলেছিলেন, তোমরা মাদকসেবীদের না মেরে সাংবাদিকদের আবার মারতে যেয়ো না। কিন্তু এরপরও কয়েকজন কনস্টেবল সাংবাদিকদের লাঠিপেটা করেন। সহকর্মী তোফায়েলের ওপর হামলা হতে দেখে তিনি এগিয়ে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয় বলে জানান রিপন।
ঘটনার পর আহত সাংবাদিকেরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।
সার্বিক বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি আহতদের খোঁজখবর নিয়ে জানিয়েছেন, ঘটনার ভিডিও ফুটেজ রয়েছে। ফুটেজ পর্যালোচনা করে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।