ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তরে ফেলোশিপ জিতলেন ৫ তরুণ উদ্ভাবক

দেশের টেকসই জ্বালানি রূপান্তরে তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে আয়োজিত 'এনার্জি ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০২৫' শেষ হয়েছে গতকাল বুধবার।
পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (প্রান) ও একশনএইড বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তরুণ উদ্ভাবকদের ১৯৪টি চিন্তা থেকে নির্বাচিত ১৫টি সেরা আইডিয়া নিয়ে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয় গ্র্যান্ড ফিনালে ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।
সমাপনী আয়োজনে দিনব্যাপী প্রোটোটাইপ প্রদর্শনী ও উদ্ভাবকদের উপস্থাপনার পর, চূড়ান্ত পর্বে উঠে আসা ১৫টি আইডিয়ার মধ্য থেকে পাঁচটি সেরা উদ্ভাবনী ধারণাকে ৫০ হাজার টাকা করে ফেলোশিপ দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুৎ প্রসারের পথিকৃৎ ব্রাইট গ্রিন এনার্জি ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান দীপাল চন্দ্র বড়ুয়া।
এছাড়া সম্মানিত অতিথি ছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, একশনএইড বাংলাদেশ এর ইয়ুথ অ্যান্ড জাস্ট সোসাইটি লিড জনাব নাজমুল হোসাইন, ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর ইয়ুথ এংগেজমেন্ট অ্যানালিস্ট সুসান সুহা প্রমুখ।
উদ্ভাবনী ফেলোশিপ বিজয়ী তরুণরা হলেন: তৌফিক আহমেদ (আইডিয়া: সোলার স্নো); মোঃ আখলাকুল ইসলাম ফাইম (আইডিয়া: ভাঙারিওয়ালা); সুমাইয়া আক্তার বৃষ্টি (আইডিয়া: গ্রিন স্কুল ব্যাগ); মোঃ রাকিবুল আলম (আইডিয়া: ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট); ইথুন ভট্টাচার্য (আইডিয়া: স্মার্ট ইরিগেশন)।
উল্লেখ্য, দেশের তরুণদের উদ্ভাবনী আইডিয়াকে প্রণোদনা দেওয়ার মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে ২০২৩ সাল থেকে নিয়মিতভাবে এই এনার্জি ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ আয়োজন করা হচ্ছে। এ বছর সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত ১৯৬টি আইডিয়া থেকে বিশেষজ্ঞদের যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ৩০টি আইডিয়া নির্বাচিত হয়। সিলেকশন রাউন্ডে নির্বাচিত এই ১৫ জন তরুণকে প্রটোটাইপ তৈরিতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। চূড়ান্ত পর্বে এই ১৫টি আইডিয়া একক এবং দলগতভাবে গ্র্যান্ড ফিনালেতে অংশগ্রহণ করে।
পাঁচটি সেরা আইডিয়া যাচাই-বাছাইয়ে জুরি প্যানেলে অংশ নেন ব্রাইট গ্রিন এনার্জি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান দীপাল চন্দ্র বড়ুয়া, স্রেডার সহযোগী পরিচালক আবদুল্লাহ-আল মামুন, এভরি লাইফ ম্যাটার্স এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. মোয়াজ্জেম আলী শায়েম এবং শালবৃক্ষ লিমিটেড এর গবেষণা প্রধান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাহবুব সুমন।