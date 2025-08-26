সাবেক মেয়র তাপসের আরও এক সহযোগী গ্রেপ্তার

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবর্ষণের ঘটনায় করা হত্যা মামলায় সাবেক মেয়র ফজলে নূর তাপসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মোস্তাফিজুর রহমান টুটুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, টুটুকে সোমবার দিবাগত রাতে বাড্ডা থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলাটি তদন্ত করছে সিআইডি ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ বিভাগ। ধানমন্ডি থানায় করা এক মামলার সূত্র ধরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সিআইডি জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে টুটু ছাত্র-জনতার ওপর হামলার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি সাবেক মেয়র তাপসের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন এবং আন্দোলন দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তদন্তে আরও প্রমাণ মিলেছে, নিহত ছাত্র আব্দুল্লাহ সিদ্দিক হত্যাকাণ্ডে তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন।
গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে আন্দোলনকারী আব্দুল্লাহ সিদ্দিক নিহত হন। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামীপন্থী সন্ত্রাসীরা তাঁর মরদেহ গুমের চেষ্টা চালায়। এ ঘটনায় আন্দোলনের সমন্বয়ক ফাইয়াজ আহমেদ রাতুল আদালতে অভিযোগ করলে আদালতের নির্দেশে ধানমন্ডি থানায় মামলা রুজু হয়।
এর আগে ১৫ মে এ মামলায় সাবেক মেয়র তাপসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এস এম কামাল হায়দার এবং ১৭ জুন মো. খোরশেদ আলমকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়।
সিআইডি আরও জানিয়েছে, টুটুকে আজ মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করা হবে এবং তাঁর সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে। মামলার রহস্য উদ্ঘাটন, অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।