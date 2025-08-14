হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বিচার বিভাগকে বিতর্কিত করার ষড়যন্ত্র করছে আ. লীগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের শহীদ শফিউর রহমান মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ ও তার দোসরেরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিচার বিভাগকে বিতর্কিত করার ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের শহীদ শফিউর রহমান মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন ফোরামের সভাপতি জয়নুল আবেদীন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী কামরুল ইসলাম সজল, সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটের আহ্বায়ক ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল, সদস্যসচিব গাজী তৌহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি লিখিত বক্তব্যে বলেন, গ্রেপ্তারের মাত্র ১৫ দিনের মাথায় সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের জামিন ও তদন্তাধীন মামলা প্রত্যাহারের আবেদন শুনানিকালে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার দোসর বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের নেতারা আদালতে অপেশাদার আচরণ করেছেন। পূর্বপরিকল্পনায় হট্টগোল সৃষ্টি করে বিচারকার্যের পরিবেশ বিঘ্নিত করেছেন। আদালতকে অসম্মান করে যে আচরণ তাঁরা করেছেন, তা বিচার বিভাগের জন্য অমর্যাদাকর। আদালতের ভেতরে বিশৃঙ্খলাকারী দোসর আইনজীবী ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান বিচারপতি, বার কাউন্সিল ও সুপ্রিম কোর্ট বারের কাছে দাবি জানান তিনি।

উল্লেখ্য, কারাগারে থাকা সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের জামিন ও মামলার কার্যক্রম বাতিল আবেদনের শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষ ও আওয়ামীপন্থী আইনজীবীদের মধ্যে হট্টগোল ও ধাক্কাধাক্কি হয়। ১১ আগস্ট বিচারপতি জাকির হোসেন ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার বেঞ্চে ঘটে এ ঘটনা। পরে আদালত এই বিষয়ে শুনানির জন্য ১৭ আগস্ট দিন ধার্য করেন।

