হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নির্বাচনের আগে ডিএমপির ৫০ থানায় নতুন ওসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ৫০ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রদবদল করা হয়েছে। একই সঙ্গে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার একজন ও উপপুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার ১৩ জন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ডিএমপি কমিশনার শেখ সাজ্জাত আলীর সই করা পৃথক তিনটি আদেশে এই রদবদল করা হয়।

এর আগে গত সপ্তাহে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের ৬৪ জেলায় নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) পদায়নের প্রজ্ঞাপন জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, পদায়নের ক্ষেত্রে ২৫ ও ২৭তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে সততা, সুনাম, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করা হয়। পরে লটারির মাধ্যমে ৬৪ জেলার এসপি চূড়ান্ত করা হয়। পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মতে, নির্বাচনকেন্দ্রিক পুলিশিংয়ে বিতর্ক এড়াতেই লটারির পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। আজ নতুন সেই এসপিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

লটারির মাধ্যমে ৫২৭ থানায় নতুন ওসি পদায়ন

এসপিদের পদায়নের পর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য সারা দেশের ৫২৭টি থানায় নতুন ওসি চূড়ান্ত করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গত সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লটারি করে এসব ওসিকে নির্বাচন করা হয়। ৬ ডিসেম্বর তাঁদের পদায়ন করা হবে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

লটারিতে ৬৪ জেলায় এসপি পদায়নের প্রজ্ঞাপন, কোন জেলায় কে

পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, সারা দেশে মোট ৬৩৯টি থানা রয়েছে। এর মধ্যে জেলাপর্যায়ে ৫২৭টি এবং বিভিন্ন মহানগর পুলিশের আওতায় ১১২টি থানা।

তবে এসপি পদায়ন নিয়ে কোনো সমালোচনা না থাকলেও ওসি পদে বদলিকে ঘিরে কিছু সমালোচনা হচ্ছে বলে পুলিশের কিছু সদস্য অভিযোগ করেছেন। তাঁদের দাবি, আগের পতিত সরকারের সময় নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করা অনেক পুলিশ সদস্য এবারও থানার দায়িত্ব পেয়েছেন।

সম্পর্কিত

যন্ত্রপাতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অনন্ত নিটওয়্যারের এমডিসহ চারজনের বিরুদ্ধে ঠিকাদারের মামলা

বাম দলের যমুনা যাত্রা কর্মসূচিতে পুলিশের লাঠিপেটা, আহত ২০

দলবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও করে ব্ল্যাকমেল: গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার

দেশজুড়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টদের দ্বিতীয় দিনের অর্ধদিবস কর্মবিরতি

কর্মচারীদের আন্দোলনে যাওয়া রাষ্ট্রের ব্যর্থতা: রাজেকুজ্জামান রতন

পরকীয়ার সন্দেহ, ডেমরায় স্ত্রী ও শাশুড়িকে যুবকের ছুরিকাঘাত

ডাক বিভাগের ফ্রান্সে রপ্তানির কার্গোতে ইয়াবা, ধরা পড়ল শাহজালাল বিমানবন্দরে

বৈদ্যুতিক তারে কাপড়, ১৫ মিনিট বন্ধ ছিল মেট্রোরেল চলাচল

বনশ্রীতে বাসের চাপায় থেঁতলে গেল পথচারীর মাথা

ঢামেকে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারের কয়েদির মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা