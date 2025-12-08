মোহাম্মদপুরে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে একটি বাসা থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর বিছানা থেকে একটি ডায়েরি উদ্ধার করা হয়।
আজ সোমবার বিকেল ৪টায় মোহাম্মদপুরের আজিজ মহল্লার ১৩/৮ নম্বর বাসা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত যুবকের নাম রোকন (৪০)। তিনি মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে একটি ঘড়ির দোকানে কাজ করতেন।
পুলিশ জানায়, আজ দুপুরে ওই বাসায় থাকা লোকজন এসে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ দেখতে পায়। ওই সময় দরজা খুলতে কয়েকবার নক করলেও কেউ দরজা না খোলায় তাদের সন্দেহ হয়। পরে বাড়ির অন্য বাসিন্দারা এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে যুবকের ঝুলন্ত লাশ দেখে পুলিশে খবর দেয়।
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, মোহাম্মদপুরের একটি বাসা থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, হতাশা থেকে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন। তারপরও বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন বলেও জানান মেজবাহ উদ্দিন।